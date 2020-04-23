В Египте смягчили ограничения из-за коронавируса

КАИР, 23 апр – РИА Новости. Власти Власти Египта смягчают меры по противодействию распространению коронавируса на время священного для мусульман месяца Рамадан, заявил в четверг премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

По словам главы египетского правительства, введенный в марте комендантский час сокращается на один час с пятницы, первого дня месяца Рамадан, он будет начинаться в 21.00 вместо 20.00.

Также Мадбули рассказал о том, что с пятницы будут открыты все магазины и торговые центры, однако работать они будут лишь пять дней в неделю. Также, отметил он, государственные органы будут постепенно возобновлять оказание приостановленных ранее услуг населению.

"Однако, если вводимые нами новые меры резко отрицательно начнут влиять на положение с распространением вируса, то будем вынуждены ввести еще более жесткие меры, чем были. Мы надеемся на сознательность населения", - заявил премьер.

В целом, отметил глава правительства, "в ближайшем будущем власти страны ожидают некоторое увеличение числа инфицированных".

В Египте по состоянию на вечер среды были зафиксированы 3659 случаев коронавируса, излечились 935 человек, погибли 276. Страна приостановила внутреннее и международное пассажирское авиасообщение.

В Египте до 23 апреля действовал комендантский час из-за коронавируса с 20.00 до 06.00 по местному времени. Были закрыты кафе, рестораны, торговые центры, школы и университеты. При этом кабмин сделал ряд послаблений, в частности, разрешив круглосуточную доставку товаров и еды из ресторанов.

Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний: отменены массовые религиозные празднования как у мусульман, у которых ожидается месяц поста Рамадан с 24 апреля, так и у христиан-коптов, отменивших празднование Пасхи.