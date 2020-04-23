В Новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый промышленный технопарк площадью 17 тысяч квадратных метров появится на территории Новомосковского административного округа столицы к 2023 году, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Это достаточно крупный инвестиционный проект, который позволит создать высокотехнологичное промышленное пространство и даст городу 300 новых рабочий мест с современными и комфортными условиями труда", - цитирует пресс-служба ДИПП заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Отмечается, что новый комплекс построят в поселении Марушкинское, д. Крекшино. Планируемая плотность застройки составит 6,8 тысячи квадратных метров на гектар, инвестиции на реализацию проекта - 550 миллионов рублей.
"Инвестор проекта, компания ООО "Инвест Девелопмент", планирует реализацию в Москве нескольких наукоемких проектов, в том числе в сфере высоких технологий, а также промышленного и гражданского строительства", - добавил руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.