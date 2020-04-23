В Новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк

"Это достаточно крупный инвестиционный проект, который позволит создать высокотехнологичное промышленное пространство и даст городу 300 новых рабочий мест с современными и комфортными условиями труда", - цитирует пресс-служба ДИПП заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.