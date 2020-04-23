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Назван способ продлить жизнь с помощью кофе
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РИА Новости

Назван способ продлить жизнь с помощью кофе

16:39 23.04.2020 (обновлено: 17:32 23.04.2020)
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CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeКофе
Кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
Кофе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, какой способ приготовления кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликовал European Journal of Preventive Cardiology.
Ученые провели анкетирование более полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет. Участники ответили на вопросы о количестве потребляемого кофе, способе приготовления. Кроме того, были собраны такие данные, как рост, вес, уровень кровяного давления, холестерина, а также наличие вредных привычек, показатели физической активности и образование. Все эти факторы, по мнению исследователей, могли повлиять как на уровень потребления напитка, так и на риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперимент продолжался 20 лет. За это время умер 46 461 человек, из которых 12 621 — от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе около половины из них — от инфаркта.
Выяснилось, что среди употреблявших фильтрованный кофе (напиток, пропущенный через бумажный фильтр. — Прим. ред.) риск смерти был на 15% ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. У мужчин вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 12% ниже, а у женщин — на 20%.
Меньше всего смертность была у тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день. В то же время нефильтрованный напиток повышал уровень холестерина в крови, что увеличивало вероятность смерти у мужчин старше 60 лет.
Сахар
22 апреля, 13:04РИА Наука
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
6615377638
Открытия - РИА НаукаШвеция
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