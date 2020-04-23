Жителей Франции обязали носить маски в транспорте с 11 мая

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.
После 11 мая соблюдение дистанции и ношение маски будет обязательным в транспорте, отмечает телеканал со ссылкой слова на представителя Елисейского дворца по итогам беседы президента Эммануэля Макрона с мэрами французских городов.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Также в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция не будет выходить из карантина по регионам. Возвращение в школы 11 мая будет добровольным, отмечают в администрации французского президента.
План по выходу из режима самоизоляции будет представлен в следующий вторник, сообщили в Елисейском дворце.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.