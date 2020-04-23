Жителей Франции обязали носить маски в транспорте с 11 мая

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.