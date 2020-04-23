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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:38
https://ria.ru/20200423/1570474891.html
Жителей Франции обязали носить маски в транспорте с 11 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003560_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ac5dcf7698fe80ced22370b9588c0f18.jpg
РИА Новости

Жителей Франции обязали носить маски в транспорте с 11 мая

16:38 23.04.2020
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© AP Photo / Francois MoriМужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Ношение защитных масок во Франции после 11 мая будет обязательным в транспорте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.
После 11 мая соблюдение дистанции и ношение маски будет обязательным в транспорте, отмечает телеканал со ссылкой слова на представителя Елисейского дворца по итогам беседы президента Эммануэля Макрона с мэрами французских городов.
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Также в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция не будет выходить из карантина по регионам. Возвращение в школы 11 мая будет добровольным, отмечают в администрации французского президента.
План по выходу из режима самоизоляции будет представлен в следующий вторник, сообщили в Елисейском дворце.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронВОЗФранцияВ мире
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