В Екатеринбурге тестируют приложение для поиска нарушителей карантина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уральские автоинспекторы тестируют новое мобильное приложение, которое помогает в поиске нарушителей карантина и правил дорожного движения, сообщается на сайте Госавтоинспекции по Свердловской области.
"В Екатеринбурге автоинспекторы стали применять новое мобильное приложение для поиска нарушителей и транспортных средств. С помощью этой разработки в потоке машин выявляются транспортные средства, находящиеся в розыске, водителей, лишенных права управления, умерших граждан и лиц, находящихся на карантине", - говорится в сообщении.
Приложение "Мобильный розыск" сейчас работает в тестовом режиме в связке с комплексами фотофиксации. Мобильное устройство с приложением соединяется с камерой, и если она регистрирует подозрительную машину из загруженного в приложение списка, то на экране смартфона появляется снимок автомобиля, номер и причина, по которой он был выделен в потоке. После этого автоинспектор может остановить и проверить водителя.
Как отмечается, база транспортных средств для приложения обновляется каждый день. Информацию о машинах умерших собственников автоинспекторы получают от ЗАГСов, а номера авто, за рулем которых могут находиться водители без прав, есть в базах Госавтоинспекции. "В период мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции добавляются автомобили, чьи владельцы обязаны соблюдать режим самоизоляции", - добавляется в сообщении.
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