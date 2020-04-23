В Екатеринбурге тестируют приложение для поиска нарушителей карантина

Приложение "Мобильный розыск" сейчас работает в тестовом режиме в связке с комплексами фотофиксации. Мобильное устройство с приложением соединяется с камерой, и если она регистрирует подозрительную машину из загруженного в приложение списка, то на экране смартфона появляется снимок автомобиля, номер и причина, по которой он был выделен в потоке. После этого автоинспектор может остановить и проверить водителя.