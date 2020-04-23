В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 8022

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым Число случаев инфицирования новым коронавирусом Белоруссии за сутки выросло на 741, до 8022, еще два человека скончались, всего с начала пандемии умерли 60 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Накануне ведомство сообщило, что число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 7,281 тысячи, скончались 58 человек.

"Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122,543 тысячи тестов", - говорится в сообщении. Таким образом, за минувшие сутки зарегистрирован наибольший прирост числа заболевших с момента распространения коронавируса в Белоруссии.

В Минздраве добавили, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы на 23 апреля, выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.