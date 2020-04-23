Академик объяснил, почему новый коронавирус опаснее других

Он рассказал, что коронавирусы довольно давно известны науке. Раньше считалось, что они не очень опасны и могут вызывать только нетяжелые болезни с крайне редкими смертельными исходами. Однако в 2002 году появился вирус SARS-CoV — возбудитель атипичной пневмонии, а спустя десять лет возник MERS-CoV. От первого погибли около 800 человек из восьми тысяч, второй унес жизни 30 процентов заразившихся.

По словам Лобзина, новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к той же группе патогенности, что и два предыдущих, то есть он способен причинить человеку огромный вред.

Ученый также рассказал, что SARS-CoV-2 оказался рекомбинацией вируса летучих мышей и какого-то неизвестного коронавируса.

"Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80 процентов. Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья", — добавил академик.

По его словам, эта особенность стала причиной широкого распространения нового коронавируса в мире. А так как человечество столкнулось с ним впервые, ни в одном регионе пока не выработался коллективный иммунитет.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллиона человек, около 175 тысяч из которых погибли и порядка 700 тысяч вылечились.

Испании, Больше всего зараженных и жертв в США Италии , Франции и Великобритании.

Россия находится на десятом месте по количеству инфицированных — 62 773 человека (в последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая, что ниже показателей 21 и 22 апреля), 555 человек умерли, 4891 удалось победить болезнь.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.