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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T20:21
https://ria.ru/20200423/1570474670.html
Академик объяснил, почему новый коронавирус опаснее других
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451674_0:90:3156:1865_1036x0_80_0_0_c5d9ff92d0521b8215da9bbf57d33d95.jpg
РИА Новости

Академик объяснил, почему новый коронавирус опаснее других

16:35 23.04.2020 (обновлено: 20:21 23.04.2020)
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкВодитель и фельдшер бригады экстренного реагирования
Водитель и фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Водитель и фельдшер бригады экстренного реагирования. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Академик РАН, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрий Лобзин в беседе с "Парламентской газетой" назвал причины, по которым SARS-CoV-2 заразнее и опаснее других коронавирусов.
Он рассказал, что коронавирусы довольно давно известны науке. Раньше считалось, что они не очень опасны и могут вызывать только нетяжелые болезни с крайне редкими смертельными исходами. Однако в 2002 году появился вирус SARS-CoV — возбудитель атипичной пневмонии, а спустя десять лет возник MERS-CoV. От первого погибли около 800 человек из восьми тысяч, второй унес жизни 30 процентов заразившихся.
По словам Лобзина, новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к той же группе патогенности, что и два предыдущих, то есть он способен причинить человеку огромный вред.
Ученый также рассказал, что SARS-CoV-2 оказался рекомбинацией вируса летучих мышей и какого-то неизвестного коронавируса.
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"Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80 процентов. Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья", — добавил академик.
По его словам, эта особенность стала причиной широкого распространения нового коронавируса в мире. А так как человечество столкнулось с ним впервые, ни в одном регионе пока не выработался коллективный иммунитет.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллиона человек, около 175 тысяч из которых погибли и порядка 700 тысяч вылечились.
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В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮрий ЛобзинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наук
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