Собянин рассказал о дезинфекции московского транспорта

Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию тротуара у выхода со станции метро "Комсомольская" в Москве

Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию тротуара у выхода со станции метро "Комсомольская" в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Москвы проводят тотальную дезинфекцию транспорта несколько раз в день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Всегда уделяли особое внимание чистоте городского транспорта, а сейчас проводим тотальную дезинфекцию несколько раз в день. Моем все, с чем контактируют пассажиры: билетные аппараты, салоны транспорта, станции, вестибюли, платформы", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в новом транспорте стоят дополнительные системы очистки воздуха. В трамваях "Витязь-Москва", электробусах воздух в салоне и в кабине водителя не смешивается и поступает с улицы.

"Например, в вагонах #мосметро серий "Ока" и "Москва" воздух очищается прямо во время движения. Системы дезинфекции работают в пригородных поездах", - отметил мэр.