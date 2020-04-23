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Религия и мировоззрение
2020-04-23T16:28
https://ria.ru/20200423/1570474103.html
Муфтий призвал мусульман РФ в Рамадан позаботиться о врагах
https://cdn23.img.ria.ru/images/150153/07/1501530753_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_508faed5571326e9febe2de74f76b8a8.jpg
РИА Новости

Муфтий призвал мусульман РФ в Рамадан позаботиться о врагах

16:27 23.04.2020 (обновлено: 16:28 23.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Только добрые дела и забота о ближних, в том числе тех, кого "по ограниченности" считают врагами, позволит людям пережить испытание эпидемией, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин в обращении к единоверцам, которое размещено на сайте ДУМ РФ.
Вечером 23 апреля у мусульман начнется месяц Рамадан – время строгого дневного поста и усиленной молитвы. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).
"Наступает долгожданный месяц Рамадан, когда мы, сплотившись вокруг идеалов добра, раскрываем в себе исконную фитру (природу), заложенную Всевышним в каждом человеке", - сказал Гайнутдин.
Он отметил, что Рамадан - время воздержания, поста, молитвы и добрых дел - позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку; символом такого служения стала раздача нуждающимся фитра садака – милостыни разговения.
"Дорогие единоверцы, следуя священным идеалам месяца Рамадан, призываю вас распахнуть сердце навстречу ближнему. Ближний сегодня – это наши родственники, друзья, соседи, коллеги, партнеры, клиенты и даже конкуренты, те, кого мы по своей ограниченности мыслим врагами. Ближний – все, кого мы встречаем на жизненном пути", - подчеркнул глава СМР.
По словам Гайнутдина, "если у человека есть руки и ноги", он может посвятить свободное время волонтерскому служению и позаботиться об одиноких людях и инвалидах. Муфтий призвал поставщиков товаров и услуг снизить, насколько это возможно, расценки тем, кто в этом нуждается, а работодателей - "сделать все, чтобы кормильцы семей, работающие под их началом, не оставили бы своих детей без средств к существованию".
"Только жертвуя и действуя во благо ближнего, мы можем пройти через нынешнее суровое испытание. И только так сможем выиграть в долгосрочной перспективе. В этом и состоит глубинный урок Рамадана: жить не сиюминутными импульсами, а разумом и дальновидностью", - подытожил представитель ДУМ РФ.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018
23 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Российских мусульман ждет самый необычный Рамадан
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеВОЗРавиль ГайнутдинОбщество
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