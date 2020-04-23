Муфтий призвал мусульман РФ в Рамадан позаботиться о врагах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Только добрые дела и забота о ближних, в том числе тех, кого "по ограниченности" считают врагами, позволит людям пережить испытание эпидемией, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин в обращении к единоверцам, которое размещено на сайте ДУМ РФ.

Вечером 23 апреля у мусульман начнется месяц Рамадан – время строгого дневного поста и усиленной молитвы. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).

"Наступает долгожданный месяц Рамадан, когда мы, сплотившись вокруг идеалов добра, раскрываем в себе исконную фитру (природу), заложенную Всевышним в каждом человеке", - сказал Гайнутдин.

Он отметил, что Рамадан - время воздержания, поста, молитвы и добрых дел - позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку; символом такого служения стала раздача нуждающимся фитра садака – милостыни разговения.

"Дорогие единоверцы, следуя священным идеалам месяца Рамадан, призываю вас распахнуть сердце навстречу ближнему. Ближний сегодня – это наши родственники, друзья, соседи, коллеги, партнеры, клиенты и даже конкуренты, те, кого мы по своей ограниченности мыслим врагами. Ближний – все, кого мы встречаем на жизненном пути", - подчеркнул глава СМР.

По словам Гайнутдина, "если у человека есть руки и ноги", он может посвятить свободное время волонтерскому служению и позаботиться об одиноких людях и инвалидах. Муфтий призвал поставщиков товаров и услуг снизить, насколько это возможно, расценки тем, кто в этом нуждается, а работодателей - "сделать все, чтобы кормильцы семей, работающие под их началом, не оставили бы своих детей без средств к существованию".

"Только жертвуя и действуя во благо ближнего, мы можем пройти через нынешнее суровое испытание. И только так сможем выиграть в долгосрочной перспективе. В этом и состоит глубинный урок Рамадана: жить не сиюминутными импульсами, а разумом и дальновидностью", - подытожил представитель ДУМ РФ.