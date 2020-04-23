МИД осудил попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за пандемию

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Китай ВОЗ всю ответственность за пандемию COVID-19 абсолютно неуместны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ со стороны США, по его словам, организация не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.