МИД разыскивает в США около 40 российских школьников

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

"Подростков <...> могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Многие из них хотят быстрее попасть домой", — уточнила она.

Дипломат отметила, что вопрос возвращения российских детей из Соединенных Штатов находится на контроле у руководства внешнеполитического ведомства.

При этом до сих пор американская сторона не предоставила полный список школьников, которые застряли в США из-за того, что программы обучения приостановлены, некоторых фактически "выставили на улицу".

"Некоторые (дети) считают себя в безопасности и при поддержке своих родителей планируют оставаться до конца изначально запланированного срока отъезда в мае — июне", — добавила официальный представитель МИД.

Италии. Пандемия нового заболевания охватила почти все страны. В мире, по данным ВОЗ , свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались. Самая сложная ситуация — в США, Испании

В России число зараженных достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.