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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:27
https://ria.ru/20200423/1570473740.html
МИД разыскивает в США около 40 российских школьников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_20e18edea58663a16ac81d0ac0f7ec7a.jpg
РИА Новости

МИД разыскивает в США около 40 российских школьников

16:24 23.04.2020 (обновлено: 18:27 23.04.2020)
39495
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Подростков <...> могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Многие из них хотят быстрее попасть домой", — уточнила она.

Дипломат отметила, что вопрос возвращения российских детей из Соединенных Штатов находится на контроле у руководства внешнеполитического ведомства.
При этом до сих пор американская сторона не предоставила полный список школьников, которые застряли в США из-за того, что программы обучения приостановлены, некоторых фактически "выставили на улицу".
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"Некоторые (дети) считают себя в безопасности и при поддержке своих родителей планируют оставаться до конца изначально запланированного срока отъезда в мае — июне", — добавила официальный представитель МИД.
Пандемия нового заболевания охватила почти все страны. В мире, по данным ВОЗ, свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались. Самая сложная ситуация — в США, Испании и Италии.
В России число зараженных достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А теперь нужно найти тех,кто их туда отправлял и посадить лет на 15-20...
23 апреля, 16:36
Пилигрим Pilgrim
11420107
Если бы детей в Дубай отправили то они бы в аэропорту разбежались кто куда чтобы остаться в цивилизации
23 апреля, 17:32
Иван Сыслоев
8300448
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