МИД разыскивает в США около 40 российских школьников

"Подростков <...> могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Многие из них хотят быстрее попасть домой", — уточнила она.
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.