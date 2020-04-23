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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-23T16:22
https://ria.ru/20200423/1570473556.html
В ООН обеспокоены ситуацией в лагере "Рукбан"
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РИА Новости

В ООН обеспокоены ситуацией в лагере "Рукбан"

16:22 23.04.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
ГЕНУЯ, 23 апр - РИА Новости. ООН глубоко обеспокоена ситуацией в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии в связи с нехваткой продовольствия и медицинской помощи, заявил РИА Новости сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.
"ООН по-прежнему глубоко обеспокоена гуманитарной ситуацией в "Рукбане". Семьи проживают в палатках и подвергаются воздействию суровых погодных условий. Количество топлива ограничено, семьи часто прибегают к сжиганию небезопасных материалов, например, мусора, чтобы получить тепло. Уровень нехватки продовольствия высок, медицинские услуги обеспечиваются недостаточно", - заявил Свонсон.
Он отметил, что у жителей лагеря все еще есть доступ к поставкам воды, обеспечиваемым при помощи ООН.
"Доступ к поддерживаемой ООН медицинской клинике на иорданской стороне границы, к сожалению, был закрыт в марте из-за закрытия границ и мер, введенных правительством Иордании в связи с COVID-19", - добавил Свонсон.
Он подчеркнул, что пока в лагере не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.
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"Пока гражданские лица остаются в "Рукбане", ООН будет и впредь выступать за полный доступ для оказания регулярной гуманитарной помощи, в том числе за получение необходимых гарантий безопасности для гуманитарного персонала", - сказал Свонсон.
Ранее, как сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев "Рукбан" и с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нем COVID-19 МИД Сирии направил в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии.
Лагерь "Рукбан" возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь находится в 55-километровой зоне, контролируемую военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.
Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере в 2019 году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей "Рукбана". В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании заявлял, что США используют существование лагеря беженцев как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии.
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Война в СирииМИД ИорданииВойна в СирииСергей ЛавровМИД СирииМоскваСирияООНСШАВ мире
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