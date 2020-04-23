В 41 населенном пункте Кабардино-Балкарии выявили коронавирус

НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен у жителей 41 населенного пункта Кабардино-Балкарии , расположенных во всех районах республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, четверо пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 15 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"Коронавирусная инфекция постепенно захватывает территорию Кабардино-Балкарии: 218 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 41 населенном пункте республики", - говорится в сообщении.

Большая часть заболевших – 68 человек проживает в столице республики Нальчике. В пятерку лидеров также входят город Чегем , где выявлено 16 больных, селение Шалушка в Чегемском районе , где 16 больных, поселок Кашхатау в Черекском районе (13 заболевших), селение Чегем-2 (11 больных).

Отмечается, что один из госпитализированных пациентов – является жителем Ингушетии. Это трехмесячный младенец, который был доставлен в Кабардино-Балкарию родителями, он находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии.