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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:22
https://ria.ru/20200423/1570473454.html
В 41 населенном пункте Кабардино-Балкарии выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В 41 населенном пункте Кабардино-Балкарии выявили коронавирус

16:22 23.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен у жителей 41 населенного пункта Кабардино-Балкарии, расположенных во всех районах республики, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, четверо пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 15 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.
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"Коронавирусная инфекция постепенно захватывает территорию Кабардино-Балкарии: 218 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 41 населенном пункте республики", - говорится в сообщении.
Большая часть заболевших – 68 человек проживает в столице республики Нальчике. В пятерку лидеров также входят город Чегем, где выявлено 16 больных, селение Шалушка в Чегемском районе, где 16 больных, поселок Кашхатау в Черекском районе (13 заболевших), селение Чегем-2 (11 больных).
Отмечается, что один из госпитализированных пациентов – является жителем Ингушетии. Это трехмесячный младенец, который был доставлен в Кабардино-Балкарию родителями, он находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ЧегемЧегемский районЧерекский районПроисшествия
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