Ученый назвал меры по избежанию второй волны коронавируса

"Использование серологических тестов (для определения антител – ред.) будет различаться в зависимости от фазы пандемии. В настоящее время пандемия движется к переходной фазе. Именно на этом этапе серологические тесты могут быть очень полезны. Когда мы, наконец, достигнем фазы меньшего риска, они могут использоваться для быстрого выявления новых случаев, которые могут инициировать новую волну эпидемии", - сказал Гаспарини.