Ученый назвал меры по избежанию второй волны коронавируса

"Использование серологических тестов (для определения антител – ред.) будет различаться в зависимости от фазы пандемии. В настоящее время пандемия движется к переходной фазе. Именно на этом этапе серологические тесты могут быть очень полезны. Когда мы, наконец, достигнем фазы меньшего риска, они могут использоваться для быстрого выявления новых случаев, которые могут инициировать новую волну эпидемии", - сказал Гаспарини.
С четверга итальянская область Ломбардия, ставшая эпицентром вспышки коронавируса, проводит серологические исследования крови для обнаружения антител. Как отмечается в сообщении региона, тесты начнут проводиться в наиболее пострадавших от эпидемии провинциях Лоди, Кремона, Бергамо и Брешия. С 29 апреля их распространят на всю область. Предполагается, что в день анализы будет проводиться у порядка 20 тысяч человек.
Аппарат и тесты, которые производятся итальянской компанией Diasorin, позволяют в автоматическом режиме выявлять наличие в крови антител к коронавирусу. Таким образом удастся определить число уже переболевших, чей диагноз не был установлен традиционными методами, которыми являются мазок из носа и горла или молекулярная диагностика.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.