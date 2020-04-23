Приднестровье ведет переговоры с Россией о помощи в борьбе с COVID-19

Отмечается, что в свою очередь и.о. министра здравоохранения ПМР Елена Куличенко проинформировала, что по поручению премьера подготовлены электронные письма в адрес главных врачей двух московских медучреждений, которые лечат пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". "Цель – установить контакты с российскими докторами и получить консультативную помощь по вопросам, касающимся проведения терапии для инфицированных COVID-19", - добавляется в сообщении.