Приднестровье ведет переговоры с Россией о помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики ведет переговоры с российскими коллегами об оказании помощи для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина ПМР.
"Председатель правительства Александр Мартынов на очередном заседании оперштаба при президенте ПМР отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с российскими органами госвласти. Среди поднимаемых тем – поставка в республику дополнительной партии тест-систем и возможность направления к нам специалистов (в частности, вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов) для оказания поддержки нашим медикам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в свою очередь и.о. министра здравоохранения ПМР Елена Куличенко проинформировала, что по поручению премьера подготовлены электронные письма в адрес главных врачей двух московских медучреждений, которые лечат пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". "Цель – установить контакты с российскими докторами и получить консультативную помощь по вопросам, касающимся проведения терапии для инфицированных COVID-19", - добавляется в сообщении.
По данным на четверг, число инфицированных коронавирусом в республике возросло до 338, скончались 16 человек, 23 приднестровца выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.