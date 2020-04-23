Эксперт дал советы страдающим бессонницей на фоне пандемии

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Продуманный заранее распорядок дня, отказ от просмотра негативных новостей, а также любимое хобби помогут справиться с расстройством сна, в том числе на фоне пандемии COVID-19, рассказал РИА Новости заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.
"Если у человека имеются расстройства сна, то мы рекомендуем ему даже в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, придерживаться определённого распорядка: ложиться и вставать в определенное время. Это делается для того, чтобы его "внутренние часы" сохранили эту информацию, "заякорились". Желательно ложиться спать, когда темнеет. Обычно это 9 часов вечера, но в летнее время можно ложиться и попозже", - сказал Полуэктов.
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Он отметил, что также побороть бессонницу поможет отказ от просмотра негативных новостей, поскольку тревожность только возрастает от травмирующего информационного фона.
"Во-вторых, обратиться к хобби, к тому, что когда-то нравилось, было интересно. Отключиться, отвлечься на что-то, что не ассоциировано с тревожным ожиданием эпидемии", - сказал специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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