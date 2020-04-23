Эксперт дал советы страдающим бессонницей на фоне пандемии

"Если у человека имеются расстройства сна, то мы рекомендуем ему даже в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, придерживаться определённого распорядка: ложиться и вставать в определенное время. Это делается для того, чтобы его "внутренние часы" сохранили эту информацию, "заякорились". Желательно ложиться спать, когда темнеет. Обычно это 9 часов вечера, но в летнее время можно ложиться и попозже", - сказал Полуэктов.