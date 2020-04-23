Превалирования онкопациентов среди погибших от COVID-19 нет, сообщил врач

"Обратите внимание: нет преимуществ у пациентов онкологического профиля с точки зрения их гибели от коронавирусной инфекции. Это очень интересная вещь. В отличие от других соматических заболеваний, которые на слуху, мы не видим превалирования онкологических пациентов среди погибших в результате коронавирусной инфекции", - рассказал Румянцев на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции с трансляцией на сайте ММПЦ МИА "Россия сегодня".