Превалирования онкопациентов среди погибших от COVID-19 нет, сообщил врач

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Румянцев заявил, что среди погибших пациентов с коронавирусом не наблюдается превалирования онкопациентов.
"Обратите внимание: нет преимуществ у пациентов онкологического профиля с точки зрения их гибели от коронавирусной инфекции. Это очень интересная вещь. В отличие от других соматических заболеваний, которые на слуху, мы не видим превалирования онкологических пациентов среди погибших в результате коронавирусной инфекции", - рассказал Румянцев на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции с трансляцией на сайте ММПЦ МИА "Россия сегодня".
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