Президент Абхазии обсудил с российским послом борьбу с коронавирусом

СУХУМ, 23 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с послом РФ в республике Алексеем Двиняниным ситуацию с коронавирусом, в частности, меры по борьбе с распространением COVID-19 на совместной госгранице, сообщает пресс-служба администрация главы Абхазии.
Бжания официально вступил в должность президента Абхазии в четверг.
23 апреля, 12:24Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии
"Глава государства затронул вопросы межведомственного взаимодействия двух стран в реализации общих мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе мероприятий, проводимых на совместной абхазо-российской границе", - говорится в сообщении.
Бжания сообщил посолу о том, что он следит за распространением COVID-19 в России. "Мы также пытаемся синхронизировать наши шаги с тем, что делает Российская Федерация, особенно в Краснодарском крае. Конечно, мы пришли к мнению, что режим работы госграницы пока должен оставаться таким же", - цитирует Бжанию пресс-служба.
Президент поблагодарил поблагодарил посла за поддержку и помощь, которые оказывает руководство Российской Федерации Абхазии.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.