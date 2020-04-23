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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:08
https://ria.ru/20200423/1570472511.html
Президент Абхазии обсудил с российским послом борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_0:0:2903:1632_1036x0_80_0_0_6b23fe9b9f9b9b4af402d99111946129.jpg
РИА Новости

Президент Абхазии обсудил с российским послом борьбу с коронавирусом

16:08 23.04.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 23 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с послом РФ в республике Алексеем Двиняниным ситуацию с коронавирусом, в частности, меры по борьбе с распространением COVID-19 на совместной госгранице, сообщает пресс-служба администрация главы Абхазии.
Бжания официально вступил в должность президента Абхазии в четверг.
Инаугурация избранного президента Абхазии Аслана Бжании. 23 апреля 2020
23 апреля, 12:24
Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии
"Глава государства затронул вопросы межведомственного взаимодействия двух стран в реализации общих мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе мероприятий, проводимых на совместной абхазо-российской границе", - говорится в сообщении.
Бжания сообщил посолу о том, что он следит за распространением COVID-19 в России. "Мы также пытаемся синхронизировать наши шаги с тем, что делает Российская Федерация, особенно в Краснодарском крае. Конечно, мы пришли к мнению, что режим работы госграницы пока должен оставаться таким же", - цитирует Бжанию пресс-служба.
Президент поблагодарил поблагодарил посла за поддержку и помощь, которые оказывает руководство Российской Федерации Абхазии.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАслан БжанияВОЗАбхазияВ мире
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