Индийская авиакомпания IndiGo решила не сокращать зарплаты сотрудникам

"В знак уважения к пожеланиям нашего правительства не снижать заработную плату во время режима изоляции мы решили не осуществлять ранее объявленное сокращение заработной платы в апреле ", - говорится в письме генерального директора Indigo Ронохоя Датты всем сотрудникам компании.
Он отметил, что урезанную зарплату получат только руководство и члены правления компании.
Ранее IndiGo объявила, что сотрудников ожидает сокращение зарплаты на 25%.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее продлил действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 3 мая. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Также запрещены внутренние и международные авиарейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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