Индийская авиакомпания IndiGo решила не сокращать зарплаты сотрудникам

"В знак уважения к пожеланиям нашего правительства не снижать заработную плату во время режима изоляции мы решили не осуществлять ранее объявленное сокращение заработной платы в апреле ", - говорится в письме генерального директора Indigo Ронохоя Датты всем сотрудникам компании.