В Твери новая детская поликлиника открыла двери для пациентов

В поликлинике работают почти сто сотрудников. Созданы кабинеты врачей: кардиолога, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, невролога, ортопеда-травматолога, врача функциональной диагностики, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога и других.

Также введены кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, кабинет профилактики (здорового ребенка). Отдельно сделан хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления малышей. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки маломобильных людей.

"Было принято решение построить новое учреждение – модернизированное, отвечающее современным требованиям. Сегодня оно уже работает. Пока что в связи с эпидемиологической обстановкой ведется прием только детей с экстренными показаниями, также отрабатываются вызовы врачей на дом", - сказал глава региона.