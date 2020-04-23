В Твери новая детская поликлиника открыла двери для пациентов

ТВЕРЬ, 23 апр - РИА Новости. Новая детская поликлиника в тверском микрорайоне "Южный" начала принимать детей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В поликлинике работают почти сто сотрудников. Созданы кабинеты врачей: кардиолога, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, невролога, ортопеда-травматолога, врача функциональной диагностики, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога и других.
Также введены кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, кабинет профилактики (здорового ребенка). Отдельно сделан хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления малышей. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки маломобильных людей.
В поликлинике реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учетом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Все это позволяет сократить время нахождения здесь пациентов, оптимизировать работу медицинского персонала.
По словам губернатора области Игоря Руденя, который в четверг посетил медучреждение, раньше поликлиника была расположена на первом этаже пятиэтажного дома.
По словам губернатора области Игоря Руденя, который в четверг посетил медучреждение, раньше поликлиника была расположена на первом этаже пятиэтажного дома.
"Было принято решение построить новое учреждение – модернизированное, отвечающее современным требованиям. Сегодня оно уже работает. Пока что в связи с эпидемиологической обстановкой ведется прием только детей с экстренными показаниями, также отрабатываются вызовы врачей на дом", - сказал глава региона.
Он отметил, что областные власти планируют открыть новые поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке.