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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-23T16:06
https://ria.ru/20200423/1570472341.html
В Твери новая детская поликлиника открыла двери для пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/17083/39/170833965_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_0f546c114402926e2c08b56876aba66f.jpg
РИА Новости

В Твери новая детская поликлиника открыла двери для пациентов

16:06 23.04.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги в Твери
На набережной реки Волги в Твери
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 23 апр - РИА Новости. Новая детская поликлиника в тверском микрорайоне "Южный" начала принимать детей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В поликлинике работают почти сто сотрудников. Созданы кабинеты врачей: кардиолога, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, невролога, ортопеда-травматолога, врача функциональной диагностики, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога и других.
Также введены кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, кабинет профилактики (здорового ребенка). Отдельно сделан хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления малышей. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки маломобильных людей.
В поликлинике реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учетом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Все это позволяет сократить время нахождения здесь пациентов, оптимизировать работу медицинского персонала.
По словам губернатора области Игоря Руденя, который в четверг посетил медучреждение, раньше поликлиника была расположена на первом этаже пятиэтажного дома. 
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"Было принято решение построить новое учреждение – модернизированное, отвечающее современным требованиям. Сегодня оно уже работает. Пока что в связи с эпидемиологической обстановкой  ведется прием только детей с экстренными показаниями, также отрабатываются вызовы врачей на дом", - сказал глава региона. 
Он отметил, что областные власти планируют открыть новые поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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