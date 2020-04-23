В Аргентине будут тестировать на антитела к COVID-19 на ж/д станциях

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Минздрав Аргентины с 24 апреля начнет проводить тесты на антитела к COVID-19 на крупных станциях, где пересекается железнодорожное и автобусное сообщение, заявил глава министерства Гинес Гонсалес Гарсия в эфире телеканала C5N.
"В эту пятницу мы начнем работать с реактивами, которые используются в эпидемиологических исследованиях, на крупных станциях,... чтобы понять, сколько у нас людей без симптомов", - сказал он.
"По небольшому образцу крови мы сможем понять, был ли этот человек в контакте с вирусом и уже имеет антитела", - добавил министр.
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Участие в исследовании будет добровольным.
В настоящее время граждане Аргентины находятся на карантине, однако есть исключения для целого ряда людей, которым разрешено продолжать работу и передвигаться на общественном транспорте.
В Аргентине подтверждено 3288 случаев заражения COVID-19, 159 человек скончались. Более 20% заразившихся не посещали страны из группы риска и не имеют побывавших в этих государствах родственников и знакомых.
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