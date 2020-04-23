Врачи московских больниц обменялись опытом борьбы с коронавирусом

"Сегодня, решая вопрос лечения и спасения пациентов с коронавирусной инфекцией, как никогда важен обмен опытом между практикующими врачами и мультидисциплинарный подход в ведении таких пациентов. Только совместная работа позволит нам быстрее понять, что из себя представляет коронавирус COVID-19 и как его победить", - написал Вечорко в Facebook.