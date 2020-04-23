Врачи московских больниц обменялись опытом борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московские больницы - Филатовская и Коммунарка - обмениваются опытом для лечения больных коронавирусом, сообщил главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко.
"Сегодня, решая вопрос лечения и спасения пациентов с коронавирусной инфекцией, как никогда важен обмен опытом между практикующими врачами и мультидисциплинарный подход в ведении таких пациентов. Только совместная работа позволит нам быстрее понять, что из себя представляет коронавирус COVID-19 и как его победить", - написал Вечорко в Facebook.
На размещенной в посте фотографии отмечены два главврача: Вечорко и Денис Проценко из Коммунарки.
По данным на четверг, в Филатовской больнице 1071 пациент с коронавирусом, в Коммунарке – 397.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.