Число случаев COVID-19 в Хабаровском крае достигло 310

"Сегодня в Хабаровском крае выявлено 38 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19… Всего в крае зарегистрировано 310 случаев заболевания, в том числе 21 человек выздоровел и 5 умерли. В общем числе заболевших 8,4% - дети; 9,6% - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет; взрослые в возрасте от 30 до 60 лет - 50% и 32% - старше 60 лет", - говорится в сообщении.