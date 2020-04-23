Число случаев COVID-19 в Хабаровском крае достигло 310

ХАБАРОВСК, 23 апр – РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Хабаровском крае за сутки увеличилось на 38 и достигло 310 человек, половина из всех заболевших люди в возрасте от 30 до 60 лет, сообщает минздрав региона в четверг.
"Сегодня в Хабаровском крае выявлено 38 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19… Всего в крае зарегистрировано 310 случаев заболевания, в том числе 21 человек выздоровел и 5 умерли. В общем числе заболевших 8,4% - дети; 9,6% - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет; взрослые в возрасте от 30 до 60 лет - 50% и 32% - старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 82% COVID-положительных людей заболевание протекает в легкой форме. Все новые заболевшие ранее контактировали с инфицированными и находились в изоляции. Около 60% из них являются бессимптомными носителями вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.