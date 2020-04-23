Люди реже стали страдать бессонницей в период пандемии, считает эксперт

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Люди реже стали обращаться к врачам с проблемами бессонницы в период пандемии Люди реже стали обращаться к врачам с проблемами бессонницы в период пандемии COVID-19 , поскольку не получают эмоциональное напряжение, связанное с производственным процессом, а также имеют возможность самостоятельно формировать режим дня, сообщил РИА Новости заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

"Люди стали реже обращаться по поводу бессонницы. В большинстве случаев она связана с эмоциональным напряжением, прежде всего. Поскольку нет производственного процесса, нет эмоционального напряжения. Чаще всего, у людей, которые находятся на карантине, развиваются тревожные расстройства. Они тревожатся по поводу будущего, своего состояния. Поэтому расстройства сна значительно не увеличились на фоне пандемии коронавируса, а, вероятнее, уменьшились, поскольку люди получили возможность жить по собственному режиму", - сказал Полуэктов.

Он отметил, что возращение работающего населения в привычный образ жизни может негативно повлиять на их продуктивность, поскольку сейчас люди имеют возможность расслабляться, отдыхать в любое время, тем самым, формируя соответствующую привычку.

Чтобы держать свой организм в тонусе, специалист порекомендовал придерживаться определённого распорядка: ложиться и просыпаться в одно и то же время.