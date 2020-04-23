Около 100 тысяч дольщиков проблемных домов Кубани получили жилье

КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Около 100 тысяч дольщиков проблемных домов в Около 100 тысяч дольщиков проблемных домов в Краснодарском крае получили свое жилье в течение последних пяти лет, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В период с 2015 по март 2020 года в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 186 проблемных объектов. Свои квартиры получили порядка 100 тысяч дольщиков", – говорится в сообщении со ссылкой на департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Уточняется, что общая площадь сданного жилья составила 2,935 миллиона квадратных метров, это 36,8 тысячи квартир. Благодаря тесному взаимодействию с прокуратурой с 2017 года восстановлены права около 75 тысяч дольщиков. Работа по решению проблем с долгостроями находится под личным контролем губернатора края Вениамина Кондратьева

"Губернатор края поставил задачу полностью искоренить проблему обманутых дольщиков на территории Краснодарского края до конца 2023 года. Для решения этого вопроса в регионе впервые в России был разработан и принят закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края", - отметили в ведомстве.

Краевые власти в октябре прошлого года создали региональный Фонд защиты прав дольщиков, который позволяет достраивать дома с привлечением федеральных средств. "Между Краснодарским краем и федеральным фондом подписаны соглашения на 42 объекта незавершенного строительства. Одобрено выделение средств на 15 домов в Краснодаре . Восемь из них будут достраиваться. Владельцы квартир в оставшихся семи домах уже начали получать компенсации. Им выплачено уже более 600 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в декабре для достройки 40 инвестиционно непривлекательных домов была создана краевая госкомпания. По данным властей, она уже заключила контракты на выполнение строительно-монтажных работ на сумму более 110 миллионов рублей.