Акунин рассказал об аудиосериале про помощника Фандорина Масу

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьера аудиосериала "Просто Маса", главным героем которого стал помощник Эраста Фандорина, пройдет 28 апреля в онлайн-сервисе аудиокниг Storytel, рассказал РИА Новости писатель Борис Акунин.

"Я с большим интересом и некоторым волнением принимаю участие в чем-то совершенно для меня новом, это вообще тема новая, называется аудиосериал. Это не просто аудиокнига, а аудиокнига с дополнительными возможностями. Есть звуковые и шумовые эффекты, много музыки, песен", - рассказал Акунин.

Песни в аудиосериале исполнит актриса Анна Чиповская, в основном это джазовые композиции. В записи также принимал участие народный артист России, актер Малого театра Александр Клюквин.

"Это японская история – знак моей любви к этой стране, все, что я про нее знаю и чем она меня забавляет. Называется она "Просто Маса". Это история помощника Эраста Фандорина Масы, который в 1920 году возвращается в Японию в очень экзотическое место и открывает там собственное детективное агентство "Знамя смерти". А дальше он попадает во всякие невероятные ситуации", – рассказал писатель.