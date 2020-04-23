Фонд Аникеева выделит 50 млн рублей на закупку ИВЛ для больниц

"Возглавляемый им (Аникеевым - ред.) благотворительный фонд "Милосердие и порядок" выделит еще 50 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ для медучреждений Владимирской области", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на депутата.

Аникеев подчеркнул, что сегодня в регионах РФ складывается сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

"Медикам необходима поддержка. В больницах зачастую не хватает техники для оказания помощи пациентам. Для Владимирской области это особенно актуально. Поэтому сегодня каждый, у кого есть возможность, не должен оставаться в стороне", - цитирует пресс-служба ЕР депутата.