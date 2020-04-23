Фонд Аникеева выделит 50 млн рублей на закупку ИВЛ для больниц

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Благотворительный фонд депутата Госдумы Григория Аникеева выделит 50 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ для больниц Владимирской области после инцидента с просроченными аппаратами, сообщает пресс-служба ЕР.
Две недели назад фонд Аникеева сообщил о закупке 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они были переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, а затем в больницу. Вслед за этим местные СМИ сообщили, что у аппаратов ИВЛ истек срок годности. По результатам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело за "обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий". Аникеев, в свою очередь, заявил, что приветствует возбуждение уголовного дела и рассчитывает, что будет признан потерпевшим.
"Возглавляемый им (Аникеевым - ред.) благотворительный фонд "Милосердие и порядок" выделит еще 50 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ для медучреждений Владимирской области", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на депутата.
Аникеев подчеркнул, что сегодня в регионах РФ складывается сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса.
"Медикам необходима поддержка. В больницах зачастую не хватает техники для оказания помощи пациентам. Для Владимирской области это особенно актуально. Поэтому сегодня каждый, у кого есть возможность, не должен оставаться в стороне", - цитирует пресс-служба ЕР депутата.