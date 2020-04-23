Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19 , сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня работают только сервисы доставки, но впоследствии могут открыться заведения общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. А на этапе устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в российских регионах разрешат проводить массовые мероприятия в помещениях — при условии, что столы будут расставлены на расстоянии в метр-два друг от друга.

"На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Рекомендации позволят бизнесу осуществлять свою деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, подчеркнули в ведомстве.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство — в Москве), из них 555 погибли, 4891 пациент вылечился. При этом прирост заболевших начал замедляться: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, вчера — о 5236.

Начиная с конца марта в столице и большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью и посещения работы. Также можно совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, и выносить мусор.