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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:32
https://ria.ru/20200423/1570471318.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097749_0:127:2857:1734_1036x0_80_0_0_8eda98bb27347bd58918f24de4c05e7f.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

15:50 23.04.2020 (обновлено: 16:32 23.04.2020)
125507
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях кафе
Объявление на дверях кафе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Объявление на дверях кафе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сегодня работают только сервисы доставки, но впоследствии могут открыться заведения общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. А на этапе устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в российских регионах разрешат проводить массовые мероприятия в помещениях — при условии, что столы будут расставлены на расстоянии в метр-два друг от друга.

"На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Рекомендации позволят бизнесу осуществлять свою деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, подчеркнули в ведомстве.
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство — в Москве), из них 555 погибли, 4891 пациент вылечился. При этом прирост заболевших начал замедляться: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, вчера — о 5236.
Начиная с конца марта в столице и большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью и посещения работы. Также можно совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
Популярные комментарии
Лучше пусть скажут когда деньги начнут платить гражданам В германии по 5000 евро каждому дали в СшА по 1500&, а москоли по 300 долларов раздать не могут
23 апреля, 19:08
GAGarun Al Rashid
2000102
А как перчатки помогают думать о жизни продавцов?! Через кожу рук вирусом заразиться невозможно, он проникает только через слизистые или открытые раны. Если продавец потрет глаза грязными руками с вирусом, то какая разница, будет этот вирус на коже или перчатках? Даже наоборот, перчатки создают ложное чувство защиты.
23 апреля, 19:54
Людмила Темнева
1500100
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