ГИБДД объяснила причины жесткого задержания детского врача на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Причиной жесткого задержания детского врача в селе Мраморское Причиной жесткого задержания детского врача в селе Мраморское Свердловской области стало ее неповиновение требованиям сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в четверг в управлении автоинспекции по региону.

Инцидент произошел еще 19 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Издание e1.ru сообщило, что, выезжая на своем автомобиле, детский врач забыла дома сумку. Остановившие ее сотрудники ГИБДД потребовали предъявить документы. Поскольку их у женщины с собой не оказалось, ее задержали. При этом, как уверяет сама детский врач, задержание происходило жестко.

"В 17:42 (15:42 мск) в селе Мраморское на дороге, проходящей около лесного массива, сотрудниками была замечена движущаяся автомашина Volkswagen. С целью проверки водителя данной автомашины сотрудниками ГИБДД было выдвинуто требование водителю об остановке транспортного средства. Женщина, которая находилась за рулем, проигнорировала требования сотрудников полиции и продолжила движение. Сотрудники ГИБДД, используя сигнальное громкоговорящее устройство патрульного автомобиля, неоднократно призывали женщину остановиться, называя госномер транспортного средства", — сказали в управлении.

Игнорируя требования сотрудников полиции, женщина за рулем продолжала движение и остановилась только возле частного дома по улице Уральской, отметили в ГИБДД. Один из инспекторов ДПС подошел к автомобилю, представился, объяснил причину остановки машины и потребовал передать ему водительское удостоверение и документы на автомобиль.

"Водитель в очередной раз проигнорировала законные требования сотрудника полиции и, не обращая на него внимание, попыталась скрыться на территории частного дома. После очередного требования предъявить документы женщина стала кричать, отталкивать сотрудников полиции. Автоинспекторы были вынуждены применить спецсредства — надеть наручники", — уточнили в ГИБДД.