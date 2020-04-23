Минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 в Пермском крае

ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщила руководитель краевого минздрава Оксана Мелехова на совещании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 287 случаев COVID-19. Лечение в медучреждениях и на дому проходят 235 человек, от инфекции излечились 48 человек, четверо умерли. Около 1,8 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
"Сейчас 198 человек в удовлетворительном состоянии, 33 — в средней степени тяжести, четверо — в тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ. На искусственной вентиляции легких также трое ожидающих тестов пациентов с пневмонией, еще 21 "подозрительный" – в удовлетворительном состоянии", - заявила Мелехова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.