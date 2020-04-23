Минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 в Пермском крае

С начала эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 287 случаев COVID-19. Лечение в медучреждениях и на дому проходят 235 человек, от инфекции излечились 48 человек, четверо умерли. Около 1,8 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.