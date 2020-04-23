Украинских школьников привели на могилу нациста, чтобы возложить цветы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Школьников во Львовской области привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нациста Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне "Нахтигаль", сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Он добавил на странице в фейсбуке, что Пелип участвовал в массовых убийствах евреев и поляков, а также в карательных операциях против мирного населения.
К нему на могилу привели учащихся Равской (Львовская область. — Прим. ред.) средней школы.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* (боевое крыло "Организации украинских националистов") статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Шухевич был заместителем командира в спецподразделении "Нахтигаль", а также замкомандира 201-го батальона вспомогательной полиции — шуцманшафт.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.