Центробанк готов вводить новые меры в сфере кредитования

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России постоянно проводит мониторинг текущей ситуации в сфере кредитования, готов оперативно при необходимости вводить дополнительные меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Постоянно мониторим ситуацию вместе с правительством и готовы оперативно вводить новые меры, в том числе регуляторные, необходимые в текущей ситуации", - сказала она на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
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