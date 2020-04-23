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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:46
https://ria.ru/20200423/1570470983.html
Ученые: пандемия коронавируса опасна ростом безработицы и депрессии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

Ученые: пандемия коронавируса опасна ростом безработицы и депрессии

15:46 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 23 апр - РИА Новости. Ущерб экономике в результате превентивных мер против коронавируса может принести не меньше жертв, чем сам вирус, считают некоторые японские ученые, с мнением которых ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Я этого опасаюсь" - заявил профессор-вирусолог Аято Такада из Центра зоонозных исследований Университета Хоккайдо. По его словам, "и вопрос не только самоизоляции, ведь международные грузоперевозки затруднены из-за закрытия границ между странами".
"Как бы косвенный ущерб из-за удара по экономике не оказался слишком большим", - отметил Такада.
С 7 апреля правительство Японии после долгих согласований объявило чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, которым в Японии инфицированы уже около 13 тысяч человек, свыше 300 скончались. Согласно рекомендациям японских властей, жителям страны следует максимально сократить контакты друг с другом, без экстренной необходимости не покидать дома, работать удаленно. Принудительных мер в Японии нет.
Такада отметил, что если все останутся дома, это может действительно сдержать быстрое распространение инфекции, но в то же время затруднит "коллективную иммунизацию".
"Удержать самоизоляцию все равно будет трудно до того, как зараженных больше не будет", - отметил собеседник агентства.
"В течение определенного периода времени число инфицированных сократится, поэтому это неблагоприятно с точки зрения коллективной иммунизации. В то же время, если оставить распространение инфекции, вместо увеличения людей, получивших иммунитет, из-за коллапса медицинской системы в определенный период можно ожидать, что число умерших возрастет", - заключил японский профессор.
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Отвечая на вопрос, каким станет мир после нынешнего коронавируса, Такада выразил надежду на "перемены в позитивном смысле".
"Только что касается болезней, то их стало на одну больше, и как обычный грипп, в таком виде коронавирус и останется, и людям с этим вирусом придется сосуществовать", - убежден ученый.
Негативные последствия пандемии могут быть совершенно разными, считает другой японский ученый Тисато Китанака, доцент из консультационного центра по проблемам домогательств Университета Хиросимы, который занимается, в частности, защитой жертв домашнего насилия.
"Безработица, банкротства и прочее, вероятно, приведут к росту самоубийств, депрессии, алкоголизму и так далее", - сообщил Китанака РИА Новости. По его словам, в то же время и "случаев домашнего насилия может стать больше".
Как отметил Китанака, хотя пока нет статистических данных о росте числа случаев домашнего насилия в Японии, их было много и до возникновения пандемии COVID-19.
Так, согласно исследованию правительства страны, 15% женщин испытывают домашнее насилие в семьях, которое представляет угрозу для их жизни. В последние годы выросло число обращений в центр университета и по поводу жестокого обращения с детьми, отметил ученый.
Причины, по его мнению, могут быть разными, но главным фактором считается неравенство полов: превосходство мужчины, материальная уязвимость женщины. Еще влияет и то, что в Японии слабы законы, которые запрещают домашнее насилие.
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"В этих условиях, когда из-за самоизоляции, безработицы и банкротства люди находятся дома, это ведет к усилению насилия, поскольку виновник такого насилия больше времени проводит дома", - пояснил Китанака.
Тем не менее он считает, что принимаемые меры предотвращения инфекции COVID-19 необходимы.
"Побочные эффекты могут быть значительны", - подчеркнул Китанака. Поэтому, по его словам, нужно принимать меры и против таких побочных эффектов.
Всего в мире отмечено свыше 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них более 180 тысяч скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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