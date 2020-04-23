Путин обсудил с банкирами помощь бизнесу

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса.

Во встрече участвовали главы крупнейших российских кредитных организаций.

Президент заявил, что нужно продолжать помогать предприятиям, чтобы они не останавливали работу и платили зарплату сотрудникам.

Помощь гражданам в сфере кредитования, по его словам, также нужно оказывать вовремя.

"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким". Владимир Путин

Президент подчеркнул, что необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не допустить накопления плохих долгов, сбоев в работе кредитных организаций.

По словам главы государства, банки уже взяли на себя серьезную нагрузку, в том числе "убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам".

"И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.

В мире, по данным ВОЗ , зафиксировано свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.