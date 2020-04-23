Путин обсудил с банкирами помощь бизнесу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса.
Во встрече участвовали главы крупнейших российских кредитных организаций.
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Президент заявил, что нужно продолжать помогать предприятиям, чтобы они не останавливали работу и платили зарплату сотрудникам.
Помощь гражданам в сфере кредитования, по его словам, также нужно оказывать вовремя.
"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким".
Президент подчеркнул, что необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не допустить накопления плохих долгов, сбоев в работе кредитных организаций.
По словам главы государства, банки уже взяли на себя серьезную нагрузку, в том числе "убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам".
"И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
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В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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