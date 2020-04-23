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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:20
https://ria.ru/20200423/1570470939.html
Путин обсудил с банкирами помощь бизнесу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466069_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_d3a7254fc688078e01b43cfcea14ff40.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с банкирами помощь бизнесу

15:46 23.04.2020 (обновлено: 16:20 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса.
Во встрече участвовали главы крупнейших российских кредитных организаций.
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Президент заявил, что нужно продолжать помогать предприятиям, чтобы они не останавливали работу и платили зарплату сотрудникам.
Помощь гражданам в сфере кредитования, по его словам, также нужно оказывать вовремя.
"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не допустить накопления плохих долгов, сбоев в работе кредитных организаций.
По словам главы государства, банки уже взяли на себя серьезную нагрузку, в том числе "убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам".
"И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
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Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Нечего с ними обсуждать! Банкиры должны быть ликвидированы, а банки - национализированы!
23 апреля, 16:08
некто из России
8330018
А я Путину высказал всё что я думаю по этому поводу, прямо в глаза. Подошёл поближе к телевизору и всё высказал.
23 апреля, 16:01
А Андрей Мартынов
15540314
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