Власти Москвы объяснили порядок госпитализации при подозрении на COVID-19

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать лечение при госпитализации не по скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что медицинскую помощь жителям предоставят бесплатно по полису ОМС. Кроме того, если проявляются любые симптомы ОРВИ или есть подозрение на коронавирус, нет необходимости самостоятельно добираться до стационара. Следует незамедлительно вызвать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник.

"Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому", — добавляется в сообщении.

Пандемия нового заболевания охватила почти все страны. В мире, по данным ВОЗ , свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.

В России число зараженных достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.

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