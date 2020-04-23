В Нотр-Даме возобновят приостановленные из-за коронавируса работы

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Работы в сгоревшем год назад соборе Парижской Богоматери, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, будут возобновлены, передает в четверг портал France Info.

"Работы в Нотр-Дам, поставленные на паузу в марте из-за эпидемии коронавируса, будут постепенно возобновляться начиная с понедельника", - сообщает издание со ссылкой на организацию, ответственную за реконструкцию собора.