В Нотр-Даме возобновят приостановленные из-за коронавируса работы

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Работы в сгоревшем год назад соборе Парижской Богоматери, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, будут возобновлены, передает в четверг портал France Info.
"Работы в Нотр-Дам, поставленные на паузу в марте из-за эпидемии коронавируса, будут постепенно возобновляться начиная с понедельника", - сообщает издание со ссылкой на организацию, ответственную за реконструкцию собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции составляет 119,1 тысячи человек. От вируса скончались более 21,3 тысячи человек.
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