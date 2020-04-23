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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:44
https://ria.ru/20200423/1570470776.html
В Свердловской области введут пропуска на майские праздники
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426856_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_6403c416d20833c86d75b2371500b582.jpg
РИА Новости

В Свердловской области введут пропуска на майские праздники

15:44 23.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Свердловской области с первого по десятое мая будет действовать пропускной режим, идет подготовка, заявил замглавы региона Павел Креков.
В области выявили 271 случай заражения коронавирусом, 28 из них - за минувший день.
Креков отметил, что необходимо обеспечить на праздники максимальную самоизоляцию. В пятницу в оперштабе обсудят, как будет действовать система пропусков.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
23 апреля, 04:33Распространение нового коронавируса
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Власти выберут максимально эффективный вариант. Будет рассматриваться как введение бумажных пропусков, так и другие технические возможности.

Пик не пройден

В Москве режим самоизоляции действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление ограничительных мер на майские праздники.
В министерстве подчеркнули, что пик заболеваемости пока не пройден, а за темпами следует понаблюдать еще неделю, чтобы понять, как действовать.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
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В то же время власти Москвы заявили, что длительность режима самоизоляции зависит от жителей города. Так, если они будут соблюдать все рекомендации, эпидемия закончится быстрее. Однако если темпы будут нарастать, меры могут усилить.

Коронавирус в России

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.
При этом темпы заболеваемости снижается два дня подряд. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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