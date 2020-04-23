В Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Свердловской области с первого по десятое мая будет действовать пропускной режим, идет подготовка, заявил замглавы региона Павел Креков.

В области выявили 271 случай заражения коронавирусом, 28 из них - за минувший день.

Креков отметил, что необходимо обеспечить на праздники максимальную самоизоляцию. В пятницу в оперштабе обсудят, как будет действовать система пропусков.

Власти выберут максимально эффективный вариант. Будет рассматриваться как введение бумажных пропусков, так и другие технические возможности.

Пик не пройден

Москве режим самоизоляции действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление ограничительных мер на майские праздники.

В министерстве подчеркнули, что пик заболеваемости пока не пройден, а за темпами следует понаблюдать еще неделю, чтобы понять, как действовать.

В то же время власти Москвы заявили, что длительность режима самоизоляции зависит от жителей города. Так, если они будут соблюдать все рекомендации, эпидемия закончится быстрее. Однако если темпы будут нарастать, меры могут усилить.

Коронавирус в России

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 62 773 человека.

При этом темпы заболеваемости снижается два дня подряд. За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.

За все время умерли 555 человек, более 4,8 тысячи вылечились.