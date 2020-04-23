В Центробанке оценили динамику по реструктуризации кредитов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России отмечает положительную динамику по реструктуризации кредитов, в ближайшие дни банки выведут работу на полную мощность, заявила глава Банк России отмечает положительную динамику по реструктуризации кредитов, в ближайшие дни банки выведут работу на полную мощность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании на тему реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

"Вместе с правительством мы осуществляем постоянный мониторинг того, как идет процесс реструктуризации кредитов. Я бы хотела подчеркнуть, что масштабы реструктуризации действительно беспрецедентные. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год. Например, число заявок в 16 банков на 15 апреля на реструктуризацию было 554 тысячи, и только за эту неделю в системно значимые кредитные организации еще поступило 230 тысяч заявок", - сказала она.

Это означает, что банкам нужно перестраивать свои бизнес процессы, чтобы оперативнее рассматривать эти заявки и принимать решения, добавила Набиуллина.

"Мы здесь отмечаем положительную динамику с точки зрения роста рассмотренных и одобренных заявок. Рассчитываем, что в ближайшие дни банки выведут работу по программам на полную мощность", - сказала она.

По ее словам, кроме программ, где права заемщиков реструктурировать кредиты прописаны в законах, банки реализуют и собственные программы реструктуризации для своих клиентов, и они тоже достаточно масштабны.