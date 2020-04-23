Белоусов рассказал о состоянии банковской системы в России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банковская система РФ чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы не безграничны, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Банковская система сейчас находится в хорошем состоянии, гораздо лучше, чем в 2008, 2015 годах. Она обладает большим запасом прочности и по капиталу, и по ликвидности, но этот ресурс не безграничен", - сказал Белоусов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки экономики в части банковского кредитования.