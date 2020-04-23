На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Дополнительные койки для лечения пациентов с Дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

Согласно данным оперштаба, за сутки на Ямале подтверждены 94 новых случая заражения коронавирусом, всего – 243.

"В округе завершился ремонт и переоборудование большинства больниц, в которых будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова удвоено число коек для лечения инфекции", - говорится в сообщении.

По федеральным нормативам Минздрава РФ, которые рассчитываются из численности населения, к концу апреля на Ямале должны быть созданы дополнительные 272 койки для госпитализации людей с диагнозом COVID-19. Из них 190 должны быть оборудованы кислородом, в том числе 95 – аппаратами ИВЛ. С завершением ремонтов округ выполнил нормативы.

Надыме, Ноябрьске и "Понимая необходимость округа быть максимально готовым к лечению жителей от коронавирусной инфекции, мы поставили задачу по ремонту в больницах и обеспечению их кислородными линиями, как приоритетную. Работы выполнены в Салехарде Новом Уренгое . Это большой объем, который строители сделали в очень сжатые сроки", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Андрея Воронова.

В настоящее время в общей сложности в округе готовы 510 больничных мест для лечения коронавирусной инфекции. Они сосредоточены в учреждениях крупных городов округа, куда, согласно схеме маршрутизации, доставляются пациенты со всего Ямала.

"Всего сейчас занято пациентами 157 коек и только семь пациентов нуждаются в ИВЛ. Если смотреть в процентном соотношении, то только 4% пациентов, заболевших коронавирусом, как правило, сопровождаемым тяжелой пневмонией, необходима искусственная вентиляция легких. Больше всего оборудованных коек у нас в таких относительно крупных городах, как Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард. В Ноябрьске сразу два медицинских учреждения имеют специализированные койки", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента здравоохранения региона Кирилла Трапезникова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.