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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-04-23T15:34
https://ria.ru/20200423/1570470332.html
На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

15:35 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
Согласно данным оперштаба, за сутки на Ямале подтверждены 94 новых случая заражения коронавирусом, всего – 243.
"В округе завершился ремонт и переоборудование большинства больниц, в которых будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова удвоено число коек для лечения инфекции", - говорится в сообщении.
По федеральным нормативам Минздрава РФ, которые рассчитываются из численности населения, к концу апреля на Ямале должны быть созданы дополнительные 272 койки для госпитализации людей с диагнозом COVID-19. Из них 190 должны быть оборудованы кислородом, в том числе 95 – аппаратами ИВЛ. С завершением ремонтов округ выполнил нормативы.
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"Понимая необходимость округа быть максимально готовым к лечению жителей от коронавирусной инфекции, мы поставили задачу по ремонту в больницах и обеспечению их кислородными линиями, как приоритетную. Работы выполнены в Салехарде, Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое. Это большой объем, который строители сделали в очень сжатые сроки", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Андрея Воронова.
В настоящее время в общей сложности в округе готовы 510 больничных мест для лечения коронавирусной инфекции. Они сосредоточены в учреждениях крупных городов округа, куда, согласно схеме маршрутизации, доставляются пациенты со всего Ямала.
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"Всего сейчас занято пациентами 157 коек и только семь пациентов нуждаются в ИВЛ. Если смотреть в процентном соотношении, то только 4% пациентов, заболевших коронавирусом, как правило, сопровождаемым тяжелой пневмонией, необходима искусственная вентиляция легких. Больше всего оборудованных коек у нас в таких относительно крупных городах, как Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард. В Ноябрьске сразу два медицинских учреждения имеют специализированные койки", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента здравоохранения региона Кирилла Трапезникова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Доставщик еды в Краснодаре
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

Пешеход на улице Кремлевская в Казани
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Музей-заповедник Коломенское закрыт для посетителей
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

Парящий мост парка Зарядье закрыт для посетителей
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

Безлюдная станция Охотный ряд Московского метро
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
Сотрудники ГБУ Жилищник района Вешняки проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством Ниопикс в Москве
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Прохожие на улице в Новосибирске
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

Закрытый фуд-корт в торговом центре Галерея Новосибирск
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

Остановленный подъемник на курорте Красная Поляна
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Женщина читает объявление о закрытие орнитологического парка в Сочи
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Перекрытый вход в торгово-развлекательный центр Моремолл в Сочи
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

Проспект Ленина в Петрозаводске
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Пустая улица Мира в центре Владикавказа
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
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