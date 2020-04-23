В секторе Газа сбежавшего из карантина приговорили к шести месяцам тюрьмы

ГАЗА, 23 апр - РИА Новости. Суд в секторе Суд в секторе Газа приговорил сбежавшего из карантина мужчину к шести месяцам тюремного заключения и обязал выплатить штраф, сообщает МВД сектора Газа.

"Суд в секторе Газа приговорил сегодня гражданина, сбежавшего из карантина, к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 иорданских динаров", - говорится в заявлении МВД.

Осуждений сбежал из карантина на полдня, затем он был задержан.

"Суд также намерен приговорить осуждённого за контрабанду запрещенных предметов, которые были изъяты из его чемодана на контрольно-пропускном пункте Рафах", - сообщает МВД.

На прошлой неделе более 1500 граждан вернулись в сектор Газа через египетскую границу, все были переведены в карантин.