Во ФСИН Чувашии опровергли данные о заключенной с COVID-19 в СИЗО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Результаты анализа заключенной СИЗО Цивильска показали отсутствие коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Чувашии.
Ранее со ссылкой на оперштаб региона сообщалось, что при проведении планового лабораторного исследования на COVID-19 у одной из заключенных СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике в городе Цивильске был получен положительный результат, а заболевание у женщины протекает бессимптомно.
"В следственном изоляторе №2 УФСИН Чувашии у медицинских сотрудников учреждения возникли подозрения на наличие ОРВИ у одной осужденной. Были взяты анализы для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию. Осужденная была изолирована от других содержащихся под стражей. В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как хорошее, без клинических проявлений, симптомы ОРВИ отсутствуют, полученный анализ теста на COVID-19 у осужденной показал отрицательный результат", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Результаты тестов на коронавирус, взятых у всех контактировавших с ней людей, также подтвердили отсутствие заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.