Во ФСИН Чувашии опровергли данные о заключенной с COVID-19 в СИЗО

"В следственном изоляторе №2 УФСИН Чувашии у медицинских сотрудников учреждения возникли подозрения на наличие ОРВИ у одной осужденной. Были взяты анализы для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию. Осужденная была изолирована от других содержащихся под стражей. В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как хорошее, без клинических проявлений, симптомы ОРВИ отсутствуют, полученный анализ теста на COVID-19 у осужденной показал отрицательный результат", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.