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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:54
https://ria.ru/20200423/1570470117.html
В Ломбардии начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Ломбардии начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

15:33 23.04.2020 (обновлено: 15:54 23.04.2020)
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© Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты
Сотрудник лаборатории проводит тесты
© Илья Питалев
РИМ, 23 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Ломбардия, ставшая эпицентром вспышки коронавируса, с четверга проводит серологические исследования крови для обнаружения антител.
Как отмечается в сообщении региона, тесты начнут проводиться в наиболее пострадавших от эпидемии провинция Лоди, Кремона, Бергамо и Брешия. С 29 апреля их распространят на всю область. Предполагается, что в день анализы будут проводиться у порядка 20 тысяч человек.
Аппарат и тесты, которые производятся итальянской компанией Diasorin, позволяют в автоматическом режиме выявлять наличие в крови антител к коронавирусу. Таким образом удастся определить число уже переболевших, чей диагноз не был установлен традиционными методами, которыми являются мазок из носа и горла или молекулярная диагностика.
Первый способ ранее позволил установить показатель заражения в 24% среди всех, кому был сделан тест.
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Предполагается, что наличие антител указывает не только на перенесенное заболевание, но и на определенный иммунитет к новому заражению.
Как заявил асессор области Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлера, исследованию будут подвергнуты больные с симптомами, которые находятся в условиях домашней изоляции, но которым не был сделан тест на коронавирус. Кроме того, предполагается, что новый вид анализа сдадут контактировавшие с зараженными даже при отсутствии у последних каких-либо симптомов.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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