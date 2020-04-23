В Ломбардии начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

РИМ, 23 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская область Итальянская область Ломбардия , ставшая эпицентром вспышки коронавируса, с четверга проводит серологические исследования крови для обнаружения антител.

Как отмечается в сообщении региона, тесты начнут проводиться в наиболее пострадавших от эпидемии провинция Лоди, Кремона, Бергамо и Брешия. С 29 апреля их распространят на всю область. Предполагается, что в день анализы будут проводиться у порядка 20 тысяч человек.

Аппарат и тесты, которые производятся итальянской компанией Diasorin, позволяют в автоматическом режиме выявлять наличие в крови антител к коронавирусу. Таким образом удастся определить число уже переболевших, чей диагноз не был установлен традиционными методами, которыми являются мазок из носа и горла или молекулярная диагностика.

Первый способ ранее позволил установить показатель заражения в 24% среди всех, кому был сделан тест.

Предполагается, что наличие антител указывает не только на перенесенное заболевание, но и на определенный иммунитет к новому заражению.

Как заявил асессор области Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлера, исследованию будут подвергнуты больные с симптомами, которые находятся в условиях домашней изоляции, но которым не был сделан тест на коронавирус. Кроме того, предполагается, что новый вид анализа сдадут контактировавшие с зараженными даже при отсутствии у последних каких-либо симптомов.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.