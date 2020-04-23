На Кубани умерли два пожилых человека с коронавирусом

По данным оперштаба, за минувшие сутки на Кубани подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество установленных инфицированных в регионе достигло 539 человек.

Второй смертельный случай также зафиксирован в Краснодаре.

"Женщина 76 лет находилась на лечении в связи с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, гидротораксом, асцитом, легочной гипертензией, хронической болезнью почек. 19 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 20 апреля пациентку перевели в реанимацию СКИБ с двусторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась", - отмечается в релизе.