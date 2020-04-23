На Кубани умерли два пожилых человека с коронавирусом

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Два человека в возрасте старше 60 лет с хроническими заболеваниями умерли в Краснодаре с диагнозом "коронавирус", сообщает оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, за минувшие сутки на Кубани подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество установленных инфицированных в регионе достигло 539 человек.
"Умерли два жителя Краснодарского края с диагнозом коронавирус. Количество летальных исходов увеличилось до 16. Новые случаи зафиксированы в Краснодаре. 61-летний мужчина поступил в городскую больницу №1 16 апреля с диагнозом внебольничная пневмония, острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии (COVID-19), тяжелое течение. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью. 17 апреля лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. 18 апреля пациента перевели в СКИБ (специализированную клиническую инфекционную больницу), в отделение реанимации. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Второй смертельный случай также зафиксирован в Краснодаре.
"Женщина 76 лет находилась на лечении в связи с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, гидротораксом, асцитом, легочной гипертензией, хронической болезнью почек. 19 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 20 апреля пациентку перевели в реанимацию СКИБ с двусторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась", - отмечается в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.