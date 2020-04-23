"Газпром нефть" успешно испытала беспилотные грузовики в Арктике

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Испытания беспилотных грузовых автомобилей успешно прошли на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках совместного проекта " Испытания беспилотных грузовых автомобилей успешно прошли на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках совместного проекта " Газпром нефти " и "Камаза", сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Цель проекта, реализованного при поддержке правительства ЯНАО в сложных природно-климатических условиях Заполярья, — подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

"В ходе испытаний автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки", - говорится в сообщении.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств — неограниченная работоспособность. "Беспилотные "Камазы" на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках", - уточнили в компании.

Контроль за перемещением беспилотных грузовиков по территории нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.