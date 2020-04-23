Американские врачи рассказали о смертельно опасных последствиях COVID-19

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Коронавирус, вероятно, может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, у которых нет серьезных проявлений болезни, считают врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Коронавирус, вероятно, может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, у которых нет серьезных проявлений болезни, считают врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Нью-Йорке , передает телеканал CNN

Появляется все больше доказательств того, что COVID-19 может вызывать свертываемость крови необычным образом, результатом чего может стать инсульт, сообщает телеканал. Такие выводы сделал нейрохирург Томас Оксли и несколько его коллег на основе лечения пяти пациентов с подтвержденным COVID-19.

"Вирус, по-видимому, вызывает усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту", — заявил он.

Отчет врачей показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели. По словам Оксли, большинство пациентов не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома. При этом симптомы COVID-19 у них наблюдались в легкой форме, а у некоторых отсутствовали вовсе.

По мнению врачей, инсульты, как правило, не свойственны людям такого возраста, особенно если речь идет об инсультах в крупных сосудах мозга. Как заявил Оксли, такие инсульты могут привести к серьезным последствиям, если сразу не принять меры.

От этого уже умер по меньшей мере один человек, другие находятся в отделении реанимации. Только одного пациента выписали, но ему необходим интенсивный уход. Врач призвал всех следить за симптомами коронавируса и вызывать скорую помощь, если будут появляться признаки инсульта.

Газета The Washington Post, в свою очередь, пишет, что многие ученые предполагают, что коронавирус может вызывать серьезные изменения в крови пациентов, в частности образование тромбов. При этом, как отмечает издание, многие начинают думать, что тромбы могли быть причиной значительной доли смертей от COVID-19 в США, вероятно, объясняя тем самым, почему там много людей умирают дома.

"Одна из теорий заключается в том, что когда тело так активно борется с (возбудителем инфекции. — Прим. ред.), оно начинает влиять на факторы свертываемости крови, что может привести либо к образованию тромбов, либо к кровотечению. В случае с Эболой баланс больше склонялся к кровотечению. При COVID-19 это скорее тромбы", — заявил специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям медцентра Yale — New Haven Hospital Center Харлан Крумхольц.