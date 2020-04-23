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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:01
https://ria.ru/20200423/1570469964.html
Американские врачи рассказали о смертельно опасных последствиях COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396509_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_90e5be8ebfbcc6784a444831917ea261.jpg
РИА Новости

Американские врачи рассказали о смертельно опасных последствиях COVID-19

15:30 23.04.2020 (обновлено: 19:01 23.04.2020)
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© REUTERS / Brian SnyderМедик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
© REUTERS / Brian Snyder
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Коронавирус, вероятно, может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, у которых нет серьезных проявлений болезни, считают врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.
Появляется все больше доказательств того, что COVID-19 может вызывать свертываемость крови необычным образом, результатом чего может стать инсульт, сообщает телеканал. Такие выводы сделал нейрохирург Томас Оксли и несколько его коллег на основе лечения пяти пациентов с подтвержденным COVID-19.
"Вирус, по-видимому, вызывает усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту", — заявил он.
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Отчет врачей показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели. По словам Оксли, большинство пациентов не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома. При этом симптомы COVID-19 у них наблюдались в легкой форме, а у некоторых отсутствовали вовсе.
По мнению врачей, инсульты, как правило, не свойственны людям такого возраста, особенно если речь идет об инсультах в крупных сосудах мозга. Как заявил Оксли, такие инсульты могут привести к серьезным последствиям, если сразу не принять меры.
От этого уже умер по меньшей мере один человек, другие находятся в отделении реанимации. Только одного пациента выписали, но ему необходим интенсивный уход. Врач призвал всех следить за симптомами коронавируса и вызывать скорую помощь, если будут появляться признаки инсульта.
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Газета The Washington Post, в свою очередь, пишет, что многие ученые предполагают, что коронавирус может вызывать серьезные изменения в крови пациентов, в частности образование тромбов. При этом, как отмечает издание, многие начинают думать, что тромбы могли быть причиной значительной доли смертей от COVID-19 в США, вероятно, объясняя тем самым, почему там много людей умирают дома.
"Одна из теорий заключается в том, что когда тело так активно борется с (возбудителем инфекции. — Прим. ред.), оно начинает влиять на факторы свертываемости крови, что может привести либо к образованию тромбов, либо к кровотечению. В случае с Эболой баланс больше склонялся к кровотечению. При COVID-19 это скорее тромбы", — заявил специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям медцентра Yale — New Haven Hospital Center Харлан Крумхольц.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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