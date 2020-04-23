В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1548

"В Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба.