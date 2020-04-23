В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1548

БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 1548, за сутки инфицированы 30 человек, число выздоровевших после COVID-19 составляет 948, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба.
В штабе уточнили, что "состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.