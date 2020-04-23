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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:30
https://ria.ru/20200423/1570469928.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1548
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1548

15:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 1548, за сутки инфицированы 30 человек, число выздоровевших после COVID-19 составляет 948, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
В штабе уточнили, что "состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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