Центробанк видит рост необходимости реструктуризации кредитов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центральный банк России видит рост необходимости реструктуризации кредитов крупным предприятиям, для этого понадобятся дополнительные механизмы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Кроме того, мы видим уже, что вот в последние недели возрастает необходимость в реструктуризациях по кредитам крупным предприятиям. И Андрей Рэмович (Белоусов — ред.) об этом сказал. И здесь нужны будут, действительно, дополнительные механизмы", - сказала она в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки экономики в части банковского кредитования.