Мурашко рассказал о работе над онкорегистром

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Работу над единым онкологическим регистром пациентов, который будет отражать информацию о каждом больном, планируется завершить в этом году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы должны завершить работу над единым регистром онкологических пациентов в этом году. Причем он должен быть ни в коем разе не статичным, он должен обеспечивать фактически учет каждого пациента и его движение на этапе", - сказал Мурашко в ходе онлайн-церемонии открытия съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, которая транслировалась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что для борьбы с коронавирусом фактически за неделю был сформирован схожий информационный ресурс, где видно всех больных коронавирусом.