Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 22 тысячи

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 371 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 22 353, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 23 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 820 (35 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 58 человек, до 1201.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 13 382 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 475 человек.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.